Выполнить синтаксический разбор предложений: а) "Ты, волна, моя волна! Ты гульлива и вольна; б) Плещешь ты, куда захочешь, Ты морские камни точишь. Топишь берег ты земли Подымаешь корабли. в) Не губи ты нашу душу Выплес...
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Выполнить синтаксический разбор предложений: а) "Ты, волна, моя волна! Ты гульлива и вольна; б) Плещешь ты, куда захочешь, Ты морские камни точишь. Топишь берег ты земли Подымаешь корабли. в) Не губи ты нашу душу Выплесни ты нас на сушу!" г) И послушалась волна д) Тут же на берег она Бочку вынесла легонько И отхлунула тихонько.
Ответ(ы):
Гость:
А) Ты - местоимение , подлежащие подчеркнуть одной чертой. Волна - существ. , дополнение подчеркнуть пунктиром. Моя - местоимение , определениие подчеркнуть волнистой чертой Волна - существ. , дополнение подчеркнуть пунктиром. Ты - местоимение, дополнение
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