Выполнить синтаксический разбор предложений: а) "Ты, волна, моя волна! Ты гульлива и вольна; б) Плещешь ты, куда захочешь, Ты морские камни точишь. Топишь берег ты земли Подымаешь корабли. в) Не губи ты нашу душу Выплес...

Русский язык

Выполнить синтаксический разбор предложений: а) "Ты, волна, моя волна! Ты гульлива и вольна; б) Плещешь ты, куда захочешь, Ты морские камни точишь. Топишь берег ты земли Подымаешь корабли. в) Не губи ты нашу душу Выплесни ты нас на сушу!" г) И послушалась волна д) Тут же на берег она Бочку вынесла легонько И отхлунула тихонько.

Автор: Гость