( хто?) древа или ( што?) древа
Беларуская мова
( хто?) древа или ( што?) древа
Ответ(ы):
Гость:
Што конечно, древа неодушевленный предмет. А хто это люди
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