Добрый день! Как правильно написать биографию человека? Будь он известный, или просто интересная личность. Спасибо!

Русский язык
Добрый день! Как правильно написать биографию человека? Будь он известный, или просто интересная личность. Спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 напишите о знаменитости ведь нужно чтоб этот человек был известен
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