Напишите уравнение реакций хлорида аммония со щелочами

Химия
Напишите уравнение реакций хлорида аммония со щелочами
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Ответ(ы):
Гость:
NH4Cl+NaOH = NaCl + NH3 +H2O
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