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решите 12/син20 градусов
Геометрия
решите 12/син20 градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По таблице Брадиса: синус 20*=0,3420. 12/0,3420=35,0877 Ответ: 35,0877
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