Значение? Б. Ж. У. , вода, минеральные соли,витамины Можно кратко пожалуйста За одно спасибо!

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Вода - компонент всех живых организмов. Среднее содержание воды в клетке около 70 %. Витамины - группа биологически активных органических веществ, поступающих в организм с пищей растительного и животного происхождения. Минеральные соли в водном растворе клетки диссоциируются на катионы и анионы.