Значение? Б. Ж. У. , вода, минеральные соли,витамины Можно кратко пожалуйста За одно спасибо!

Биология
Значение? Б. Ж. У. , вода, минеральные соли,витамины Можно кратко пожалуйста За одно спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вода - компонент всех живых организмов. Среднее содержание воды  в клетке около 70 %.  Витамины - группа биологически активных органических веществ, поступающих в организм  с пищей растительного и животного происхождения. Минеральные соли в водном растворе клетки диссоциируются на катионы и анионы. 
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