Рассказ по теме грибы 5класс пожалуйста!!!

Гость: Гость:

Ну например так ,Мы с дедушкой решили поехать за грибами. За день мы приготовили всё необходимое для похода за грибами. Рано утром дед разбудил меня. Мы тепло оделись, ведь утром в лесу прохладно, загрузили в машину вёдра для грибов и поехали. Ехали недолго. И наконец когда приехали сразу принялись за дело. Мы гуляли по лесу, дышали свежим воздухом, и вот.... наконец я нашёл первый гриб, это была поганка, мы продолжили дальше поиск грибов, но удачей это не увенчалось. Затем мы встретили местного жителя, он показал нам места, где много грибов и даже немного помог нам. Ну а когда набрали полные вёдра уже был полдень. Дед решил что на сегодня достаточно. И мы поехали домой . Когда приехали, дед приготовил грибов, по своему фирменному рецепту. Эту поездку я ещё долго не забуду.