Как решать уровнение (x+1)в квадрате-(2x-1)в квадрате=0
Алгебра
Как решать уровнение (x+1)в квадрате-(2x-1)в квадрате=0
Ответ(ы):
Гость:
X^2+1+2x-4x^2-1+4x=0 -3x^2+6x=0 X^2-2x=0 X(x-2)=0 X=0;2
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