Движение точки описывается уравнением x=2t^3-10t^2+8. Найти скорость и ускорение точки ?? момент времени t=4c.

Физика
Движение точки описывается уравнением x=2t^3-10t^2+8. Найти скорость и ускорение точки ?? момент времени t=4c.
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