Какое давление должен создавать насос, чтобы поднимать воду на высоту 60 метров? И ??е только ответ и решение еще можно пожалуйста

Физика

Какое давление должен создавать насос, чтобы поднимать воду на высоту 60 метров? И ??е только ответ и решение еще можно пожалуйста

Автор: Гость