Какое давление должен создавать насос, чтобы поднимать воду на высоту 60 метров? И ??е только ответ и решение еще можно пожалуйста

Физика
Какое давление должен создавать насос, чтобы поднимать воду на высоту 60 метров? И ??е только ответ и решение еще можно пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
p=1000 кг/м³*60м*10м/с²⇒600000 Па
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