Длина окружности ограничивающей сечение шара плоскостью, проходящей через его центр, равна 12,56 см.Чему равен радиус шара?
Математика
Длина окружности ограничивающей сечение шара плоскостью, проходящей через его центр, равна 12,56 см.Чему равен радиус шара?
Ответ(ы):
Гость:
L=2*pi*R L=12.56 R=L/2*pi R=12.56/6.28=2
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