Какую массу воды нужно взять для приготовления 10 г 50% раствора серной кислоты?
Химия
Какую массу воды нужно взять для приготовления 10 г 50% раствора серной кислоты?
Ответ(ы):
Гость:
M(H2SO4)=w*m(р-ра)/100=5*10/100=5 г m(h2o)= m(р-ра)-m(H2SO4)=10-5=5 г
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