Немецкий язык Составьте согласно правилам синтаксиса простое повествовательно?? предложение с прямым порядком слов 1. gewoehnen 2. nicht 3. an dieses 4. kann 5. mich 6. Ich 7. Klima
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Немецкий язык Составьте согласно правилам синтаксиса простое повествовательно?? предложение с прямым порядком слов 1. gewoehnen 2. nicht 3. an dieses 4. kann 5. mich 6. Ich 7. Klima
Ответ(ы):
Гость:
Ich kann mich nicht an dieses Klima gewoehnen.
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