Придумать предложения со словом меч,еж,обруч,мяч,щит

Русский язык
Придумать предложения со словом меч,еж,обруч,мяч,щит
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