Какие свойства имеет сера в сероводороде
Химия
Какие свойства имеет сера в сероводороде
Ответ(ы):
Гость:
Формула сероводорода H2S. Бесцветный газ с сладковатым вкусом, мало растворим в воде,ядовит,огнеопасен. Является слабой кислотой, окислитель. S+H2=H2S
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