Как изменится давление идеального одноатомного газа, если среднюю кинетическую энергию теплового движения молекул и концентрацию уменьшится в 2 раза? Нужно отношение!!!!!
Физика
Как изменится давление идеального одноатомного газа, если среднюю кинетическую энергию теплового движения молекул и концентрацию уменьшится в 2 раза? Нужно отношение!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Давление идеального газа пропорционально произведению концентрации молекул газа и средней кинетической энергии теплового движения: p = 2 3 * n * ЁПри одновременном уменьшении средней кинетической энергии теплового движения в два раза и концентрации молекул в два раза давление идеального газа уменьшится в 4 раза.
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