Как изменится давление идеального одноатомного газа, если среднюю кинетическую энергию теплового движения молекул и концентрацию уменьшится в 2 раза? Нужно отношение!!!!!

Физика
Как изменится давление идеального одноатомного газа, если среднюю кинетическую энергию теплового движения молекул и концентрацию уменьшится в 2 раза? Нужно отношение!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дав­ле­ние иде­аль­но­го газа про­пор­ци­о­наль­но про­из­ве­де­нию кон­цен­тра­ции мо­ле­кул газа и сред­ней ки­не­ти­че­ской энер­гии теп­ло­во­го дви­же­ния: p = 2 3 * n * ЁПри од­но­вре­мен­ном умень­ше­нии сред­ней ки­не­ти­че­ской энер­гии теп­ло­во­го дви­же­ния в два раза и кон­цен­тра­ции мо­ле­кул в два раза дав­ле­ние иде­аль­но­го газа умень­шит­ся в 4 раза.

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