Как проверить букву е в слове ресторан?
Русский язык
Как проверить букву е в слове ресторан?
Ответ(ы):
Гость:
Это вроде слово словарное и не проверяется. Потому что подходящих проверочных я не нашла.
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