Какова величина естественного прироста при рождаемости 18500 и смертности 13200 , численность населения 1596 тыс. чел. (Если можно, то в промилле пожалуйста) Объясните, как решать
География
Какова величина естественного прироста при рождаемости 18500 и смертности 13200 , численность населения 1596 тыс. чел. (Если можно, то в промилле пожалуйста) Объясните, как решать
Ответ(ы):
Гость:
Ну как я понял: прирост можно вычислить по формуле рожд-смерт. = прирост. 18500-13200=5300
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