Какова величина естественного прироста при рождаемости 18500 и смертности 13200 , численность населения 1596 тыс. чел. (Если можно, то в промилле пожалуйста) Объясните, как решать

География

Какова величина естественного прироста при рождаемости 18500 и смертности 13200 , численность населения 1596 тыс. чел. (Если можно, то в промилле пожалуйста) Объясните, как решать

Автор: Гость