Решите все плиз ребят очень нужно .о о о о о о о о о о о о о о о о о о лл о о
Математика
Решите все плиз ребят очень нужно .о о о о о о о о о о о о о о о о о о лл о о
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5) 6/30*100%=20% получили 5 12/30*100%=40% получили 4 9/30*100%=30% получили 3 ответ - 3 диаграмма 1) 2 2) 4
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