Решите задачи с помощью уравнения задача 1 задумали число , увеличили его на 135, результат уменьшили на 68 Получили 142 Найдите задуманное число задача 2 По данному условию придумайте и решите задачу. Было - 9207 м.

Математика
Решите задачи с помощью уравнения задача 1 задумали число , увеличили его на 135, результат уменьшили на 68 Получили 142 Найдите задуманное число задача 2 По данному условию придумайте и решите задачу. Было - 9207 м.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - задуманное число X+135=142+68 X=142-135+68 X=75
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Растение с мягкими сочными стеблями- это
Ответить
Математика
Інколи залишається при ділені
Ответить
Литература
Характеристика Гвидона
Ответить
Русский язык
Слово межирригационный значение, помогите
Ответить
Литература
Напишіть будь ласка що таке тема поеми
Ответить