Решите задачи с помощью уравнения задача 1 задумали число , увеличили его на 135, результат уменьшили на 68 Получили 142 Найдите задуманное число задача 2 По данному условию придумайте и решите задачу. Было - 9207 м.

Математика

Решите задачи с помощью уравнения задача 1 задумали число , увеличили его на 135, результат уменьшили на 68 Получили 142 Найдите задуманное число задача 2 По данному условию придумайте и решите задачу. Было - 9207 м.

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