Решите задачи с помощью уравнения задача 1 задумали число , увеличили его на 135, результат уменьшили на 68 Получили 142 Найдите задуманное число задача 2 По данному условию придумайте и решите задачу. Было - 9207 м.
Математика
Решите задачи с помощью уравнения задача 1 задумали число , увеличили его на 135, результат уменьшили на 68 Получили 142 Найдите задуманное число задача 2 По данному условию придумайте и решите задачу. Было - 9207 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - задуманное число X+135=142+68 X=142-135+68 X=75
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