Решите задачу:на сумму 40.000рублей начисляется 11%через каждый год.в какую сумму обр??тятся 40000рублей за два года
Математика
Решите задачу:на сумму 40.000рублей начисляется 11%через каждый год.в какую сумму обр??тятся 40000рублей за два года
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)40000×0.11=4400(руб) 2)40000+(4400×2)=48800 (руб) Ответ:48800 рублей
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