Решите задачу. Найти вес тела объёмом 16 м^3 в воде и на воздухе, если плотность тела равна 2600 кг/м^3gt;gt;
Физика
Решите задачу. Найти вес тела объёмом 16 м^3 в воде и на воздухе, если плотность тела равна 2600 кг/м^3gt;gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P1 = Vpg = 16 * 2600 * 10 = 416 (кН) Fa = pgV = 2600 * 10 * 16 = 416 (кН) P2 = P1-Fa = 416 000 - 416000 = 0 (H)
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