Решите задачу. Найти вес тела объёмом 16 м^3 в воде и на воздухе, если плотность тела равна 2600 кг/м^3gt;gt;

Физика

Решите задачу. Найти вес тела объёмом 16 м^3 в воде и на воздухе, если плотность тела равна 2600 кг/м^3gt;gt;

Автор: Гость