Решите задачу!!! СРОЧНООО!!! ОБВЕДЕНА В КРУЖОК(КРАСНЫЙ)
Математика
Решите задачу!!! СРОЧНООО!!! ОБВЕДЕНА В КРУЖОК(КРАСНЫЙ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 1/6+2 1/4+1 1/15=... переведем в неправильную дробь,получается: 19/6+9/4+16/15=... найдём общий множитель,он равен 60,домножаем числитель: 190/60+135/60+64/60=... складываем чисители: 389/60=6 29/60ч.
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