Решите задания..............

Гость: Гость:

№4 9т386+9т137=18т523; 15р83к-9р91к=5р91к; 48ц25кг-16ц86кг=3ц139кг; 25см50мм-12см90мм=12см60мм (в квадрате); 17км389м-8км989м=8км406м; 9ц46кг-1ц45кг=8ц01кг №5 1) 5184:24=216 (пар обуви) в день в феврале 2) 6426:7=918 (пар обуви) в день в марте 3) 918-216=702 (пар обуви) в день больше выпускали в марте Ответ: на 702 пар обуви. №6 1) 4*70=280 (км) проехала легковая машина 2) 7*50=350 (км) проехала грузовая машина 3) 350-280=70 (км) разница Ответ: 70 км №7 ?