Решите замазоные намера
Математика
Решите замазоные намера
Ответ(ы) на вопрос:
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2346:(209-186)•15= 209-186=23 2346:23=102 102•15=1530 Ответ 1530 6422-24•(372:12)= 372:12=31 31•24=744 6422-744=5678 Ответ 5678 2678:(506-480)+297= 506-80=26 2678:26=103 103+297=400 Ответ 400
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