Рецепт как приготовить чипсы
Русский язык
Рецепт как приготовить чипсы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берешь картошку чистишь , режешь тонююююсенькими слайсами . Бросаешь в холодную воду с солью , а потом промываешь обычной водой и бумажными полотенцами 9 ( салфетками ) убираешь влагу и жаришь на масле .. не магазинные но все же ..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Ан; Б) Націєвський; В) Транделаєв; Г) Гервасій; Д) Мартин. Укажіть, яким елементом сюжету п’єси є епізод, коли Боруля палить папери, що дають право...
Русский язык
Русский язык
Русский язык