Рецепт как приготовить чипсы

Гость: Гость:

Берешь картошку чистишь , режешь тонююююсенькими слайсами . Бросаешь в холодную воду с солью , а потом промываешь обычной водой и бумажными полотенцами 9 ( салфетками ) убираешь влагу и жаришь на масле .. не магазинные но все же ..