Рецепт как приготовить чипсы

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Рецепт как приготовить чипсы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берешь картошку  чистишь , режешь тонююююсенькими слайсами   . Бросаешь в холодную воду с солью , а потом промываешь обычной водой и бумажными полотенцами 9 ( салфетками )  убираешь влагу и жаришь на масле .. не магазинные но все же ..
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