Рядом с угличем расположен старинный торговый городок Мышкин экскурсия по этому ??ородку занимает в 3 раза меньше времени чем по угличу сколько часов продолжается экскурсия по мышкину если оно на 240 минут короче экскурсии по у...
Математика
Рядом с угличем расположен старинный торговый городок Мышкин экскурсия по этому ??ородку занимает в 3 раза меньше времени чем по угличу сколько часов продолжается экскурсия по мышкину если оно на 240 минут короче экскурсии по угличу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240x3=720 углич 720-240=480 мышкин
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