Рядом с угличем расположен старинный торговый городок Мышкин экскурсия по этому ??ородку занимает в 3 раза меньше времени чем по угличу сколько часов продолжается экскурсия по мышкину если оно на 240 минут короче экскурсии по у...

Математика
Рядом с угличем расположен старинный торговый городок Мышкин экскурсия по этому ??ородку занимает в 3 раза меньше времени чем по угличу сколько часов продолжается экскурсия по мышкину если оно на 240 минут короче экскурсии по угличу?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240x3=720 углич 720-240=480 мышкин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите перевести .это армянский
Ответить
Математика
Запишите Пожалуйста не только решение но и условие этого задания. Заранее спасибо!
Ответить
История
Что такое латыновые башмаки
Ответить
Қазақ тiлi
4-5 послови про ауыл
Ответить
Литература
Какие черты житие присутствуют в повести о Петре и Февронии?
Ответить