Рисовали звездное небо на трех квадратных листах. Сколько белых квадратов остане??ся после того как листы сложить друг на друга.
Математика
Рисовали звездное небо на трех квадратных листах. Сколько белых квадратов остане??ся после того как листы сложить друг на друга.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один по скольку ты их сложил один на одного
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