Родственные слова к слову мороз
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Родственные слова к слову мороз
Ответ(ы):
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Морозец, морозко, морозный,морозить, морозиться, морозилка, отморозить, заморозить, переморозить, мороженое , морозильник, морозная, заморозок, морозы, морозные, морозное, заморозить
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