Рома и петя собрали яблоки и решили их продать.Ребята отсчитали 155 штук каждому.Пе??я продал по 5 яблок за 10 рублей.Рома разделил яблоки на большие и маленькие и продаёт их по разной цене: по 9 рублей за 3 крупных и столько ж...
Математика
Рома и петя собрали яблоки и решили их продать.Ребята отсчитали 155 штук каждому.Пе??я продал по 5 яблок за 10 рублей.Рома разделил яблоки на большие и маленькие и продаёт их по разной цене: по 9 рублей за 3 крупных и столько же за 5 обычных .Крупных яблок у Ромы 45 штук.Кто заработал больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рома заработал 405 рублей соотв-но он заработал больше
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