Роман прочитал 2 книги.Впервой было 180 страниц а во второй 270.Вторую книгу Роман читал на 3 дня дольше чем первую.Сколько дней мальчик читал каждую книгу если ежедневно он читал одинаковое количество страниц

Математика

Роман прочитал 2 книги.Впервой было 180 страниц а во второй 270.Вторую книгу Роман читал на 3 дня дольше чем первую.Сколько дней мальчик читал каждую книгу если ежедневно он читал одинаковое количество страниц

Автор: Гость