Роман прочитал 2 книги.Впервой было 180 страниц а во второй 270.Вторую книгу Роман читал на 3 дня дольше чем первую.Сколько дней мальчик читал каждую книгу если ежедневно он читал одинаковое количество страниц
Математика
Роман прочитал 2 книги.Впервой было 180 страниц а во второй 270.Вторую книгу Роман читал на 3 дня дольше чем первую.Сколько дней мальчик читал каждую книгу если ежедневно он читал одинаковое количество страниц
Ответ(ы):
Гость:
270 - 180 = 90 (стр) вторая больше, чем первая 90 : 3 = 30 (стр) читал в день 180 : 30 = 6 (дней) читал первую 270 : 30 = 9 (дней) читал вторую Ответ: Роман читал 6 дней первую книгу и 9 дней - вторую
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