Ромашка дерево чашка монета шкаф роза диван распредели слова по столбикам таблиц?? все согласные звуки звонкие все согласные звуки глухие

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Ромашка дерево чашка монета шкаф роза диван распредели слова по столбикам таблиц?? все согласные звуки звонкие все согласные звуки глухие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласные звонки║Согласные глухие ║Есть и такие и такие дерево                 ║чашка                      ║ромашка роза                      ║шкаф                      ║монета Диван                   ║
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