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Розбор слова кричит помагите плис
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Розбор слова кричит помагите плис
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кричит: крич - корень, ит - окончание
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