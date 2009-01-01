Розвяжіть рівнянння:5-(1-(2х-5))=2009
Математика
Розвяжіть рівнянння:5-(1-(2х-5))=2009
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-(1-(2x-5))=2009 5-(1-2x+5)=2009 5-1+2x-5=2009 2x=2009-1 2x=2008 x=1004
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