Розвяжіть рівнянння:5-(1-(2х-5))=2009

Математика
Розвяжіть рівнянння:5-(1-(2х-5))=2009
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-(1-(2x-5))=2009 5-(1-2x+5)=2009 5-1+2x-5=2009 2x=2009-1 2x=2008 x=1004
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