Русский яз!! КПП 162 фото есть!!
Русский язык
Русский яз!! КПП 162 фото есть!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Историзмы. Потому что эти предметы заменили другими,например:шушун,шуба.
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