Рыболов в 5:00 утра на моторной лодке отправился От пристани против течения реки че??ез некоторое время бросил Якорь 2 часа ловил рыбу и вернулся обратно в 10:00 утра тоже того же дня На какое расстояние от пристани он отплыл е...
Математика
Рыболов в 5:00 утра на моторной лодке отправился От пристани против течения реки че??ез некоторое время бросил Якорь 2 часа ловил рыбу и вернулся обратно в 10:00 утра тоже того же дня На какое расстояние от пристани он отплыл если скорость течения реки равна 2 километра в час собственная скорость лодки 6 км в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2×4=8 км вот такой и отвнт
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