Рыболов в 5:00 утра на моторной лодке отправился От пристани против течения реки че??ез некоторое время бросил Якорь 2 часа ловил рыбу и вернулся обратно в 10:00 утра тоже того же дня На какое расстояние от пристани он отплыл е...

Математика

Рыболов в 5:00 утра на моторной лодке отправился От пристани против течения реки че??ез некоторое время бросил Якорь 2 часа ловил рыбу и вернулся обратно в 10:00 утра тоже того же дня На какое расстояние от пристани он отплыл если скорость течения реки равна 2 километра в час собственная скорость лодки 6 км в час

Автор: Гость