Твір на тему: Київ- серце України

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Київ — столиця Україна, місто-герой. Він розташований на річці Дніпро. Київ був заснований у 482 році. З 988 року (офіційна дата хрещення Русі) Київ став центром християнства Східної Європи, що суттєво відбилося на культурі і архітектурі міста. Київ — місце самобутньої культури і захоплюючих видовищних програм. Більше 20 театрів і концертних залів, безліч галерей і виставок представлено увазі туристів, що приїжджають до столиці України.Місто багате на пам'ятки культури та мистецтва. Найважливіші з них Золоті ворота, Софійський собор, Видубицький монастир, комплекс споруд Києво-Печерської лаври, Андріївська, Покровська, Троїцька церкви, Кловський і Маріїнський палаци.Київ — великий транспортний вузол: залізні і шосейні дороги; річковий порт; міжнародний аеропорт у Борисполі й аеропорт Жуляни, що здійснює перельоти всередині країни; великий центр машинобудування, металургії, легкої й поліграфічної промисловості. З 1960 року діє метрополітен, що складається з 3 ліній, загальна довжина яких 56,5 км.Київ справедливо називають одним з найзеленіших міст світу. Знамениті київські каштани, які розкішно квітнуть в травні, а іноді і два рази на рік: навесні та восени, стали одним із символів міста. У місті понад 60 парків. У парках Києва можна чудово провести час, насолоджуючись природою. Головні парки міста — Ботанічний сад, Гідропарк, Парк Слави, Труханів Острів, Володимирська Гірка з приголомшливим видом на лівий берег Дніпра.Київ красивий у будь-яку пору року. Побувавши в столиці України навесні, Ви відчуєте ту чудову гармонію природи та архітектури, якою так славиться місто. Квітень — це той місяць, коли дерева і газони починають зеленіти, а в ботанічних садах розпускаються квіти магнолій, випереджаючи власне листя. Однак, багато хто вважає, що ще краще відвідати місто в травні, коли каштани і бузок немов змагаються в пишному цвітінні. Але я впевнений, що у будь-яку пору року кручі Дніпра, численні парки і сквери підкорять вас буйством фарб осінньої палітри неповторного і величного Києва.