Choose the correct verb form for each sentence and underline it .Match it with the rule .
Английский язык
Choose the correct verb form for each sentence and underline it .Match it with the rule .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аллё человк. ты в России. ДУ Ю СПИК ИН РАШН?
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