Способность сердца сокращаться под влиянием импульсов,возникающих в нем самом, н??зывается... . Благодрая веществам, циркулирующим в крови, происходит... ругляция работы сердца. Гормон... и соли кальция усиливают сердечную деят...

Биология

Способность сердца сокращаться под влиянием импульсов,возникающих в нем самом, н??зывается... . Благодрая веществам, циркулирующим в крови, происходит... ругляция работы сердца. Гормон... и соли кальция усиливают сердечную деятельность, а гормон... и соли калия ослабляют. Варианты ответов: 1) гуморальная 2) нервная 3) адреналин 4) ацетилхолин 5) автоматизм 6) пульс 7) инсулин 8) гомеостаз Вместо ... вставьте варианты ответов.

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