Бассейн объем которого 240м³, одной трубой наполняется за 3ч а второй трубой за 4ч. Н?? сколько больше воды поступает в бассейн за 1 ч через первую трубу, чем через вторую?

Математика

Бассейн объем которого 240м³, одной трубой наполняется за 3ч а второй трубой за 4ч. Н?? сколько больше воды поступает в бассейн за 1 ч через первую трубу, чем через вторую?

Автор: Гость