Бассейн объем которого 240м³, одной трубой наполняется за 3ч а второй трубой за 4ч. Н?? сколько больше воды поступает в бассейн за 1 ч через первую трубу, чем через вторую?

Математика
Бассейн объем которого 240м³, одной трубой наполняется за 3ч а второй трубой за 4ч. Н?? сколько больше воды поступает в бассейн за 1 ч через первую трубу, чем через вторую?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 Ответ:на 20 м 3 Решение: 240:4-240:3=20 (м )
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