На прямой отмечено 20 точек так что расстояние между любыми точками равно 2 см Како??о расстояние между крайними точками

Математика

На прямой отмечено 20 точек так что расстояние между любыми точками равно 2 см Како??о расстояние между крайними точками

Автор: Гость