На прямой отмечено 20 точек так что расстояние между любыми точками равно 2 см Како??о расстояние между крайними точками

Математика
На прямой отмечено 20 точек так что расстояние между любыми точками равно 2 см Како??о расстояние между крайними точками
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Гость:
38 СМ  Расстояние между крайними точками
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