Решите пж номер 579 и 581
Математика
Решите пж номер 579 и 581
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№579 1650кг- всего за день; 2х - до обеда; х - после обеда. 2х +х=1650; 3х=1650; х = 550кг - после обеда.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Битовая глубина цвета равна 24 . Сколько различных оттенков серого цвета может быт?? отображено на экране ( серый цвет получается , если уровни ярк...
Русский язык
В каком примере на месте пропуска пишется НН? 1) мочё..ые яблоки 2) высуше..ы на солнце 3) краше..ые краской 4) кова..ый сундук В каком ...