Решите пж номер 579 и 581

Математика
Решите пж номер 579 и 581
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№579    1650кг- всего за день; 2х - до обеда; х - после обеда. 2х +х=1650; 3х=1650; х = 550кг - после обеда.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Скоко будет 4-6+58+17+14 щ? незнаю я в 3 классе
Ответить
Русский язык
Помогите написать большое сочинение о Буджаке интересное и красивое
Ответить
Информатика
Битовая глубина цвета равна 24 . Сколько различных оттенков серого цвета может быт?? отображено на экране ( серый цвет получается , если уровни ярк...
Ответить
Русский язык
В каком примере на месте пропуска пишется НН? 1) мочё..ые яблоки 2) высуше..ы на солнце 3) краше..ые краской 4) кова..ый сундук В каком ...
Ответить
Другие предметы
Спросите у друга на татарском, помогает ли он маме :мыть полы, пылесосить , поливат?? цветы , выносить мусор(помогите)
Ответить