Спросите у друга на татарском, помогает ли он маме :мыть полы, пылесосить , поливат?? цветы , выносить мусор(помогите)
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Спросите у друга на татарском, помогает ли он маме :мыть полы, пылесосить , поливат?? цветы , выносить мусор(помогите)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аба син помогаешь әнигә-юарга идәннәр, пылесосить , су сибү зарур чәчәкләр , чүп-чар выносить
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