Спросите у друга на татарском, помогает ли он маме :мыть полы, пылесосить , поливат?? цветы , выносить мусор(помогите)

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Спросите у друга на татарском, помогает ли он маме :мыть полы, пылесосить , поливат?? цветы , выносить мусор(помогите)

Автор: Гость