Чтобы добраться до назначенного места туристы 112 км пути проехали на автобусе ког??а половину остального пути они проехали на велосипедах назначенное место оставалось 32 километров какое расстояние условились преодолеть туристы
Математика
Чтобы добраться до назначенного места туристы 112 км пути проехали на автобусе ког??а половину остального пути они проехали на велосипедах назначенное место оставалось 32 километров какое расстояние условились преодолеть туристы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32 км - это вторая половина оставшегося пути. Значит, на вело проехали тоже 32 км. Всего 32+32 = 64 км. Вместе с автобусом 112+64 = 176 км.
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