Пожалуйста помогите решить задачу с помощью уравнения. Сколько было марок у Иры, если известно, что она отдала Марии 15 марок и у неё осталось 44?

Математика

Пожалуйста помогите решить задачу с помощью уравнения. Сколько было марок у Иры, если известно, что она отдала Марии 15 марок и у неё осталось 44?

Автор: Гость