Пожалуйста помогите решить задачу с помощью уравнения. Сколько было марок у Иры, если известно, что она отдала Марии 15 марок и у неё осталось 44?

Математика
Пожалуйста помогите решить задачу с помощью уравнения. Сколько было марок у Иры, если известно, что она отдала Марии 15 марок и у неё осталось 44?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-15=44 x=44+15 x=59 ------- 59-15=44
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