Какой путь проедет автомобиль за 2/5 часа, если его скорость равна 60 км/ч А 240 км Б 150 км В 24 км Г 2,4 км

Математика

Какой путь проедет автомобиль за 2/5 часа, если его скорость равна 60 км/ч А 240 км Б 150 км В 24 км Г 2,4 км

Автор: Гость