Какой путь проедет автомобиль за 2/5 часа, если его скорость равна 60 км/ч А 240 км Б 150 км В 24 км Г 2,4 км
Математика
Какой путь проедет автомобиль за 2/5 часа, если его скорость равна 60 км/ч А 240 км Б 150 км В 24 км Г 2,4 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60*2/5=24км вот и всё всё легко и просто
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