Разберит синтаксический разбор предложения Теперь от него трудно отвести взгляд Дам 10 балов Срочно надо!!1!
Русский язык
Разберит синтаксический разбор предложения Теперь от него трудно отвести взгляд Дам 10 балов Срочно надо!!1!
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Повествовательное, невосклицательное,простое
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