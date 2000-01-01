177помогитепожалуйста

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10-8=2 разница 250×8=2000г всего весит маргарин 2000÷10=200г весит 1 пачка масла
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