Выполни деление с остатком: 13080:63=
Математика
Выполни деление с остатком: 13080:63=
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Получится 207 остаток 39
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