Что такое " тёплые слова "

Литература
Что такое " тёплые слова "
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДОБРЫЕ СЛОВА!) УДАЧИ!!!)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Описание Балтийском моря
Ответить
Математика
Чтобы добраться до назначенного места,туристы 112 км пути проехали на автобусе.ког??а половину остального пути они проехали на велосипедах,до назна...
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите решить задачу с помощью уравнения. Сколько было марок у Иры, если известно, что она отдала Марии 15 марок и у неё осталось 44?
Ответить
Английский язык
Ребятки, помогите, прошу Плачу 20 баллов Упражнение 15, нужно вставить артикли
Ответить
Обществознание
Что ты считаешь успехом 6класс
Ответить